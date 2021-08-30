Лукашенко считает важной выработку общей позиции ОДКБ и ШОС по Афганистану

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности выработки общей консолидированной позиции ОДКБ и ШОС в отношении ситуации в Афганистане. Об этом, как сообщает агентство БелТА, шла речь во время телефонных разговоров с лидерами ряда государств.

"Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде", - отметил Лукашенко.

По его словам, это непростой район и дело не только в Афганистане. "Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины, - сказал Лукашенко. - Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты".

Лукашенко также поделился подробностями своих утренних разговоров с зарубежными лидерами по тематике Афганистана на встрече с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом.

"Только что разговаривал с вашим президентом [Эмомали Рахмоном]. Полчаса он, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации <...> Очень серьезная и напряженная ситуация". По словам Лукашенко, у Таджикистана большая протяженность границы с Афганистаном. "Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной, сейчас тем более", - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, обсуждались вопросы, вынесенные на повестку дня заседаний ОДКБ в Душанбе, а также выработка общей позиции по Афганистану.