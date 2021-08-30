Работники закрытых решением СНБО украинских СМИ обратились к Байдену

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины СМИ передали через посольство США в Киеве письмо для американского лидера Джо Байдена с требованием объявить о своей позиции относительно "уничтожения свободы слова на Украине". Письмо было передано в ходе митинга, который у диппредставительства провели работники медиа, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В акции принимают участие, в частности, журналисты трех оппозиционных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, - которые были закрыты в феврале из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Власти обвиняют оппозиционера в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия телеканалов журналисты создали новый - "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

Помимо этого, 19 августа Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям". 20 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США, где 1 сентября встретится с американским лидером Джо Байденом.