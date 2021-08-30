Зеленский отправился с первым визитом в США

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправился с первым официальным визитом в США, на согласование которого ушло более двух лет. Возможности побывать в Вашингтоне он начал добиваться еще с момента своей победы на президентских выборах весной 2019 года. Но договориться о визите с администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа официальному Киеву так и не удалось. Лидеры двух стран сумели лишь коротко пообщаться "на ногах" в сентябре того же года во время очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После победы на выборах в США Джо Байдена в ноябре прошлого года в Киеве с новой силой начали добиваться визита Зеленского. Но поездка вновь неоднократно переносилась. Изначально Киев ожидал встречи в конце июля, но американская сторона заявила, что Байден примет Зеленского 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США, который теперь предусматривает переговоры лидеров двух стран с глазу на глаз.

Буквально накануне отлета в воскресенье в Белом доме вновь сообщили о переносе даты, теперь на 1 сентября. Официально причина переноса встречи американской администрацией не озвучивалась. Но, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, он связан с событиями в Афганистане. На последний день лета, напомнил советник, намечено завершение вывода американских войск из Афганистана, из-за чего Белый дом не сможет организовать мероприятие.

Конкретная информация о сроках поездки Зеленского также до последнего времени отсутствовала на сайте его офиса. Теперь, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, он пробудет в Вашингтоне два дня. Известно также, что помимо Вашингтона Зеленский посетит Калифорнию. Там, предположительно, он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком.

"Относительно других встреч Зеленского в США - некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие - позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", - сказал пресс-секретарь Зеленского, сообщает агентство Укринформ. Визит завершится 5 сентября, добавил он.

При этом, согласно последней информации, в программе визита нет встречи Зеленского с членами правительства США. "Это время Зеленский заполнит встречами с украинской диаспорой, представителями бизнеса и селебрити - американские партнеры пытаются оградить Зеленского от возможности работать с оппозицией, от возможности транслировать критику в американский истеблишмент, которая с удовольствием будет подхвачена оппозицией Байдена", - отмечал украинский политолог Руслан Бортник в комментарии изданию "Вести".

Урегулирование в Донбассе

Несмотря на такую неопределенность в датах и программе визита, украинская сторона возлагает большие надежды на него. Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским коллегой. Глава МИД Украины уверял, что эта встреча будет "историей успеха", принесет конкретные договоренности и укрепит стратегическое партнерство двух стран. Ключевой темой переговоров, по его словам, определено урегулирование в Донбассе и возможная роль США в этом процессе. Президент Украины неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" или создать некий альтернативный формат. С американской стороны такие намерения пока не подтверждалась.

Однако, как отмечают украинские эксперты, по теме Донбасса не следуют ожидать прорыва, учитывая, в том числе настроения радикальных групп на Украине. Накануне визита президента в США сторонники националистической партии "Свобода" провели предупредительную акцию и перечислили требования, которые Зеленский, по их мнению, должен довести до руководства США. Организаторы, в частности, заявили, что Украина должна отказаться от реализации минских соглашений, от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также от предоставления особого статуса Донбассу и от проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

"Северный поток - 2" и экономика

Отдельно украинский президент планирует коснуться вопроса строительства газопровода "Северный поток - 2" и увеличения объема военной помощи со стороны США, сообщал ранее лидер президентской партии "Слуга народа" и депутат одноименной фракции в Раде Александр Корниенко. Однако, как отмечают эксперты, по теме "Северного потока - 2" Киеву вряд ли удастся отстоять свои интересы в части блокирования его запуска с учетом опубликованного 21 июля соглашения США и Германии по проекту, в котором Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

В числе других тем, которые Киев намерен обсудить, вопросы экономики, реализации реформ на Украине и приток американских инвестиций. Глава МИД Украины подчеркивал, что украинские власти не скрывают, что стране требуется "больше американских денег" на экономику, особенно в стратегических отраслях.

В свою очередь в Белом доме высказывания относительно визита Зеленского были более сдержаны. Отмечалось, что "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество" между странами в сфере "энергетической безопасности". Кроме того подчеркивалось, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.