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Смена власти в Афганистане
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Al Jazeera: талибы намерены установить полный контроль над аэропортом в Кабуле 31 августа

По данным телеканала, представители радикального движения проводят консультации с Турцией и Катаром по поводу технического управления операциями в аэропорту

ТАСС, 30 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) полностью возьмет под контроль столичный аэропорт Афганистана после вывода войск США из страны во вторник, 31 августа. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

По его данным, "Талибан" проводит консультации с Турцией и Катаром по поводу технического управления операциями в столичном аэропорту Афганистана. Согласно информации источника, стороны пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью NHK заявил, что захватившее власть в Афганистане движение с оптимизмом смотрит на предстоящий полный вывод иностранных войск из аэропорта Кабула.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул страну, а вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Многие страны эвакуируют своих граждан, включая сотрудников посольств.

Теги
АфганистанКатарТурцияСмена власти в Афганистане
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