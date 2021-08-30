Главы МИД ЕС обсудят условия размораживания экономической помощи Афганистану 2-3 сентября

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможные условия для размораживания европейской экономической помощи Афганистану на неформальной встрече в Словении 2-3 сентября. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Пока есть взаимопонимание институтов ЕС, что наша программа развития для Афганистана останется заморожена, пока все условия, включая соблюдение в стране прав человека, не будут выполнены. Эти условия будут, в частности, обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Словении", - заявил он.