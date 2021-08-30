В Киеве заявили, что США нужно помогать Украине в таком же объеме, как Афганистану

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов надеется, что США будут выделять Киеву военную и финансовую помощь в объеме, сопоставимом с поддержкой Афганистана. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times.

"Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности", - сказал Милованов. "Вашингтону пришло время осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларах помощи, если она хочет выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы", - добавил он.

Источники Financial Times сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в США будет настаивать на существенном увеличении военной помощи со стороны Вашингтона и на выпуске гарантированных штатами облигаций с целью помочь воссоздать инфраструктуру и запустить экономику страны.

27 августа президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет ассигнований Пентагона. Американские войска находились в Афганистане 20 лет, расходы Соединенных Штатов в рамках этой военной кампании составили около $1 трлн, пишет газета.

Уход из Афганистана

Милованов высказал опасение, что после ухода войск из Афганистана американская администрация может пересмотреть взаимоотношения и с Киевом. "Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2" до полного провала в Афганистане. Зеленский хочет гарантий <…>, что США не покинут Украину", - сказал он.

"Мы не Афганистан, мы не являемся несостоявшимся государством, мы боремся за нашу независимость и суверенитет. Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны", - утверждал Милованов.

Еще один дипломатический источник издания считает, что Киев убеждает Вашингтон не оставлять Украину "на съедение". "Я думаю, что американцы пропускали это мимо ушей", - полагает источник.

О визите Зеленского в США

Ранее в понедельник посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский будет находиться с визитом в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. Изначально планировалось, что Байден примет его в Белом доме 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переносе встречи с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита. Однако в воскресенье стало известно, что встреча отложена до 1 сентября. Эту информацию подтвердили в Белом доме.