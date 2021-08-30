Военные учения НАТО начались в Чехии

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Военные учения НАТО Ample Strike-2021 начались в понедельник в Чехии. В них задействованы 700 военнослужащих из девяти стран блока. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на министерство обороны республики.

Учения, в которых принимают участие около 500 чешских военнослужащих и 200 солдат из восьми других стран НАТО, продлятся до 19 сентября. Их задачей является отработка взаимодействия экипажей боевой авиации и наземных служб наведения на цели условного противника.

В учениях задействованы военнослужащие ВС Чехии, Словакии, Франции, Германии, Венгрии, США, Нидерландов, Польши и Великобритании. Из авиационной техники представлены сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen, легкие многоцелевые штурмовики L-159 Alca, вертолеты Mи-24, самолеты Learjet и L-39C. США направят самолет-заправщик и истребители F-15.