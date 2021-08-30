Алиев заявил, что генплан развития Шуши уже готов

БАКУ, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный план развития города Шуша, перешедшего под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе осенью прошлого года, уже готов, и в скором времени туда начнут возвращаться жители. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на открытии в Шуше Дней поэзии азербайджанского поэта и государственного деятеля XVIII века Моллы Панаха Вагифа.

"Генеральный план города Шуша утвержден, это очень детальный, прекрасно разработанный план", - сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства. Он отметил, что на первом этапе планируется построить жилой массив из 25 трех-, четырех- и пятиэтажных зданий, "чтобы граждане начали возвращаться в Шушу".

Как сообщается на сайте президента, новый жилой массив общей площадью более 46 тыс. кв. м будет состоять из 6 кварталов, в которых будут жить более 2 тыс. человек. Отмечается, что при разработке генерального плана развития города Шуша за основу было взято сохранение его исторического облика. Планируется восстановление всех исторических зданий. В то же время определены места новых, современных построек. В городе будут проложены новые дороги протяженностью более 17 км, с сохранением природного ландшафта намечается создать новые зеленые массивы.

В рамках поездки в Шушу, которая объявлена культурной столицей Азербайджана, Алиев принял участие в открытии после восстановления мавзолея Моллы Панаха Вагифа и бюста поэта, дома-музея оперного певца, народного артиста СССР Бюль-бюля, памятника выдающемуся азербайджанскому композитору, основоположнику профессиональной азербайджанской музыки и национальной оперы Узеиру Гаджибекову.

Шуша перешла под контроль Азербайджана 8 ноября прошлого года.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.