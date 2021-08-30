Представитель сопротивления заявил, что переговоры в Панджшере с талибами "идут хорошо"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Силы сопротивления в афганском Панджшере готовы сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом с другими странами региона, но только после достижения принципиального соглашения с "Талибаном" (запрещено в РФ) о будущем страны. Как сообщил в беседе с корреспондетом ТАСС представитель сопротивления Фахим Дашти, соответствующие переговоры с талибами продолжаются и "идут хорошо".

"Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности работать в том числе с Россией. По словам Дашти, на нынешнем этапе силы сопротивления не обсуждают с США, странами Европы и региона вопросы борьбы с террористами и ожидают, что сначала те повлияют на "Талибан" для разрешения имеющихся противоречий. "Если этого не случится и "Талибан" создаст свое правительство со своим видением на будущее Афганистана, мы потребуем не признавать это правительство и ввести против талибов санкции", - подчеркнул Дашти.

По его словам, пока не подлежит обсуждению вопрос присутствия США в стране. Эта тема будет поднята позднее, а пока нужно договориться о будущем Афганистана, ответил на вопрос ТАСС представитель сопротивления.

"У нас пока нет соглашения с "Талибаном" об операциях против "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ - прим. ТАСС). Речь идет о формировании такого правительства, которое бы решило в том числе проблему присутствия террористов", - сказал Дашти, отвечая на вопрос, какие у сил сопротивления есть предложения к талибам по вопросам борьбы с терроризмом.

В распространенным в понедельник аудиообращении к журналистам Дашти выступил с критикой ситуации в сфере безопасности в Кабуле в последние дни. Он подверг сомнению возможности "Талибана" действительно контролировать Афганистан в свете произошедшего теракта у аэропорта в Кабуле. Комментируя нанесенные американскими силами авиаудары в афганской столице, он раскритиковал отсутствие открытых договоренностей между талибами и США.

После того как "Талибан" захватил власть в Афганистане, не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер - единственном свободном от талибов регионе - сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Во время активной фазы эвакуации из Афганистана иностранных граждан 26 августа боевики ИГ устроили теракт у аэропорта Кабула, жертвами которого стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Спустя несколько дней ВС США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого, по данным американской стороны, боевики намеревались совершить еще один теракт.