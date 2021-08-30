СМИ: В Израиле заявили, что не планируют вести с Палестиной переговоры о мире

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти еврейского государства не планируют вести с представителями Палестины мирных переговоров. Об этом сказал в понедельник неназванный сотрудник канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета газете The Times of Israel на фоне прошедшей встречи министра обороны Бени Ганца с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Эта встреча была посвящена вопросам безопасности. Дипломатического процесса с палестинцами нет и не будет", - прокомментировал чиновник встречу Ганца и Аббаса. Кто именно из израильского истеблишмента выступил с подобным заявлением, не уточняется.

В воскресенье министр обороны Израиля и президент Палестины провели переговоры в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Стороны обсудили политику в сфере безопасности, экономические и гражданские вопросы, написал Ганц в Twitter. Он также отметил, что Израиль стремится принять меры для укрепления экономики Палестины. Кроме того, Ганц и Аббас договорились продолжить обсуждение затронутых тем.

Их встреча стала первым контактом на высоком уровне между Палестиной и Израилем за долгие годы. На этом фоне ряд политиков, выступающих за налаживание отношений с соседом, высказались за возобновление мирного процесса. "После долгих и разрушительных лет разлуки с нашими ближайшими соседями, пора возобновить диалог и сотрудничество с Палестиной", - сказал министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц, представляющий партию "Мерец".

Встреча Ганца и Аббаса прошла после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вернулся из Вашингтона, где встретился с президентом США Джо Байденом. Как отмечает газета, на переговорах Байден затронул палестинский вопрос, а Беннет со своей стороны пообещал поддержать правительство Палестины и ее экономику, однако исключил возможность работы над созданием независимого палестинского государства.