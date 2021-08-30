ВОЗ направила медицинские материалы в Афганистан впервые после смены власти в стране

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Афганистан медицинские материалы впервые после перехода страны под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ). В понедельник в Мазари-Шариф из Дубая (ОАЭ) самолетом были доставлены около 12,5 тонны различных грузов, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Самолет с лекарствами и материалами ВОЗ приземлился сегодня, 30 августа, в 12:25 по местному времени. Это первые медицинские поставки в Афганистан авиатранспортом с тех пор, как страна перешла под контроль талибов", - говорится в сообщении.

"Мы смогли частично восполнить запасы учреждений здравоохранения в Афганистане и обеспечить, чтобы на настоящий момент продолжилась работа медицинских служб, поддерживаемых ВОЗ", - заявил региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандари. Всего в понедельник было доставлено 12,5 тонны различных медицинских грузов, включая средства для лечения раненых. Этого достаточно для оказания базовых услуг по охране здоровья 200 тыс. человек. Медицинские средства будут переданы в 40 учреждений здравоохранения в 29 провинциях Афганистана.

Самолет был предоставлен Пакистаном. Это первый из запланированных трех рейсов по обеспечению медицинских поставок в Афганистан, отметили в ВОЗ.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.