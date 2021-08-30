Пентагон считает незаконной утечкой данные в СМИ о подготовке ВС США к теракту в Кабуле

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США считает незаконной утечкой опубликованные в СМИ данные о том, что американские военнослужащие начали готовиться к возможному теракту в аэропорту столицы Афганистана за сутки до него. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее газета Politico сообщила, что американское оборонное ведомство получило значительный объем разведданных, свидетельствующих о подготовке террористами "комплексной атаки" в Кабуле. Шеф Пентагона Ллойд Остин, по данным ее источников, в прошлую среду распорядился о подготовке к "инциденту с большим количеством жертв".

Кирби попросили прокомментировать эти сведения. "Я совершенно не собираюсь обсуждать материалы прессы, которые были получены в результате незаконной утечки секретной информации, носящих деликатный характер обсуждений здесь, в Пентагоне. Просто не собираюсь этого делать", - отметил он.