США заявили, что международная коалиция против ИГ продолжит борьбу с боевиками

ТАСС, 30 августа. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция намерена продолжить борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прибегая ко всем доступным способам. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Госдепартамента.

"Мы продолжим тесно сотрудничать под эгидой Международной коалиции по борьбе с ИГ для эффективного противодействия этой опасной угрозе. Для этого мы прибегнем ко всем методам, доступным государству, - военным, разведывательным, дипломатическим, экономическим и правоохранительным, - чтобы гарантировать победу над этой жестокой террористической организацией. Мы продолжим оказывать значительное давление на ИГ <...>", - говорится в тексте.

Коалиция решительно осудила теракт в Кабуле и выразила соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Афганистана и Великобритании и американских военных.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство". Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.