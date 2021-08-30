В ЮНИСЕФ заявили, что в ходе удара США в Кабуле 29 августа погибли семь детей

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Семь детей погибли в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа. Об этом заявил в понедельник представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис, выступая по видеосвязи.

Первоначально он сообщил о гибели шести детей, но затем уточнил: "По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей".

Американский беспилотник нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.