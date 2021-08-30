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Смена власти в Афганистане
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Источник: силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на один из аванпостов

Среди радикалов есть погибшие и раненые
© AP Photo/Jalaluddin Sekandar

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Силы национального сопротивления из северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части региона. Об этом сообщил в понедельник по телефону ТАСС источник в указанной провинции.

"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", - указал собеседник агентства.

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