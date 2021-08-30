Оппозиционные партии Грузии к муниципальным выборам объединились в платформу

ТБИЛИСИ, 30 августа. /ТАСС/. Оппозиционные партии Грузии "Стратегия Агмашенебели", "Республиканская партия" и "Свободные демократы" объединились в платформу "Третья сила", чтобы 2 октября единым фронтом выступить на выборах в местные органы власти. Презентация новой платформы в понедельник транслировалась на странице лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в Facebook.

"2 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления. Выборы в местные органы власти по своему замыслу являются очень важными, однако у нынешних выборов есть особое значение для того, чтобы на самом деле начать процесс возрождения страны, а для строительства страны нужна третья сила", - сказал он, представляя объединение.

Вашадзе считает, что грузинская политика состоит из двух полюсов - правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По его словам, ситуация зашла в тупик, для выхода из которого и создана "Третья сила".

В объединение вошел и глава МИД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, бывший председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе, который покинул партию в декабре 2020 года.

"Третья сила" пока не выдвинула кандидатов в мэры городов, городские и районные собрания, однако лидеры платформы обещают, что в ближайшее время представят общественности своих претендентов.

В выборах в местные органы власти Грузии примут участие 48 партий. На данный момент главными претендентами на пост мэра Тбилиси являются действующий глава города от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, кандидат от партии "Лело для Грузии" Анна Бибилашвили, лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, а также экс-депутат от партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия. Остальные партии пока не выдвигали своих кандидатов. К этому времени ЦИК зарегистрировал 56 местных и 19 международных организаций, которые будут наблюдать за выборами.