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Генсек ООН призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия

Антониу Гутерриш также советует властям Северной Кореи вернуться к переговорам с другими заинтересованными сторонами

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Пхеньян вернулся к созданию ядерного оружия, и призвал отказаться от подобной деятельности. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом административного главы международного сообщества.

"Генеральный секретарь знаком с данным докладом и обеспокоен таким развитием событий. Он призывает КНДР воздержаться от любых действий, связанных с ядерным оружием, и вернуться к переговорам с другими заинтересованными сторонами", - указывается в документе, опубликованном в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии о возобновлении Пхеньяном работы реактора по производству плутония на ядерном комплексе в Йонбене.

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные МАГАТЭ, есть основания утверждать, что КНДР возобновила работу реактора по производству плутония в Йонбене. Отмечается, что этот объект не функционировал с декабря 2018 до июля 2021 года.

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КНДРГутерриш, Антониу
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