На Украине открыли памятник пособнику нацистов Бричке

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Участники ультраправых объединений установили в селе Карпиловка Черниговской области памятник боевику Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Кузьме Бричке. Об этом в понедельник сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Торжественное открытие памятника нацистскому коллаборанту и военному преступнику Кузьме Бричке в селе Карпиловка, - написал он на странице в Facebook. - Бричка участвовал в уничтожении еврейского населения, советских солдат и партизан".

В церемонии участвовало несколько десятков человек, которые пришли с флагами националистической партии "Свобода" и радикальной организации УНА-УНСО (запрещена в России).

УПА в годы Великой Отечественной войны

Украинская повстанческая армия - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы войны ОУН сотрудничала с немцами и вела борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию, которая действовала против советских партизан и подразделений Красной армии.

В 1943-1945 годах УПА принимала активное участие в Волынской резне - массовом уничтожении польского гражданского населения, проживавшего в Волыни. Жертвами тех событий стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

После восстановления советской власти на территории Украины УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА, деятельность которой он признал борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, посвящают памятные акции, факельные шествия, в их честь называют улицы.