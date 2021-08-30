Порошенко посоветовал Зеленскому посетить в США штаб-квартиру МВФ

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с публичными рекомендациями действующему главе государства Владимиру Зеленскому, который в понедельных отбыл с официальным визитом в США. В частности, он посоветовал посетить в Вашингтоне не только Белый дом, где расположена резиденция американского лидера, но и Международный валютный фонд.

"Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего речь идет о штаб-квартире МВФ", - написал Порошенко в понедельник в Facebook. Он считает, что украинскому президенту необходимо провести переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Кроме того, по мнению бывшего главы государства, Зеленский должен отправиться в Нью-Йорк, чтобы на площадке ООН представить программу "Крымской платформы".

Главной задачей для Зеленского Порошенко назвал установление добрых личных отношений с президентом США Джо Байденом. "Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов, например "почему Украина еще не в НАТО?". Это - важная предпосылка успешности", - подчеркнул он. Экс-президент также отметил важность подтвердить настрой Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США, а также запуск механизма Комиссии стратегического сотрудничества.

Среди иных тем Порошенко посоветовал Зеленскому поставить точку и разъяснить позицию относительно экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского. Украинский предприниматель, которого во время избирательной кампании активно связывали с Зеленским, проходит в США по ряду уголовных дел.

Ранее Зеленский подтвердил, что Киев и МВФ продолжают работу над пересмотром программы фонда и ожидают его миссию в сентябре. Он подчеркивал, что Украина "продолжает внедрять реформы" и выполнять требования "для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы стэнд-бай".