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Смена власти в Афганистане

Журналист Newsweek заявил, что последний самолет США вылетел из Афганистана

Завершение операции США по вывозу своих граждан и сотрудничавших с американцами афганцев намечено на 31 августа

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана, последний самолет покинул аэропорт Кабула.

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Об этом сообщил в понедельник обозреватель журнала Newsweek Навид Джамали.

"Последний самолет оторвался от земли. Война закончена", - написал журналист в Twitter со ссылкой на слова американского чиновника.

Завершение операции США по вывозу своих граждан и сотрудничавших с американцами афганцев намечено на 31 августа.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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