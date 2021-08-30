Журналист Newsweek заявил, что последний самолет США вылетел из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана, последний самолет покинул аэропорт Кабула.
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Об этом сообщил в понедельник обозреватель журнала Newsweek Навид Джамали.
"Последний самолет оторвался от земли. Война закончена", - написал журналист в Twitter со ссылкой на слова американского чиновника.
Завершение операции США по вывозу своих граждан и сотрудничавших с американцами афганцев намечено на 31 августа.