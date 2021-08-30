{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Пентагон подтвердил, что силы США покинули Афганистан

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", - сказал он. По словам Маккензи, это означает "окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года".

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
В Пентагоне рассказали о попытках атаки боевиков ИГ против американских сил в Афганистане
Читать полностью