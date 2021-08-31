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Смена власти в Афганистане
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Талибы заявили, что с уходом последнего американского военного Афганистан стал независимым

Страна стала свободной, отметил представитель движения Забихулла Муджахид

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода войск США страна обрела полную независимость.

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"Сегодня в полночь по афганскому времени (22:30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость", - написал он в ночь на вторник на своей странице в Twitter.

В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. "Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю", - написал он у себя в Twitter.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, подтвердил, что Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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