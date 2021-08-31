{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Авиаперевозчикам США запретили летать над Афганистаном

Исключением является один маршрут вдоль восточной границы страны

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении регулятора.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления", - указывается в тексте.

Ранее американский регулятор сообщил, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением не осуществляется.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Пентагон подтвердил, что силы США покинули Афганистан
Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил об окончании почти 20-летней миссии
Пентагон подтвердил, что силы США покинули Афганистан
Читать полностью