Авиаперевозчикам США запретили летать над Афганистаном

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении регулятора.

"Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления", - указывается в тексте.

Ранее американский регулятор сообщил, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением не осуществляется.