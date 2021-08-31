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Смена власти в Афганистане

Талибы призвали мировое сообщество оказать помощь народу Афганистан

Движение запросило о помощи в таких сферах, как экономика, образование и здравоохранение

ТАСС, 31 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало мировое сообщество оказать всестороннюю помощь афганскому народу. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на его представителя.

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"Мы запрашиваем мировое сообщество о помощи афганскому народу в таких сферах, как экономика, образование и здравоохранение", - приводит телеканал слова представителя радикалов.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную кампанию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.

Завершение операции США по вывозу своих граждан и сотрудничавших с американцами афганцев было намечено на 31 августа. В Пентагоне в понедельник сообщили, что Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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