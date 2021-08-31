Госдеп подтвердил, что спецпосланник США по климату в сентябре отправится в Китай

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в сентябре отправится с визитом в Китай, где обсудит "ключевые аспекты кризиса, вызванного изменением климата". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Спецпосланник президента по климату Джон Керри с 31 августа по 3 сентября 2021 года посетит Токио (Япония) и Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) с целью обсудить с международными партнерами вопросы борьбы с кризисом, вызванным изменением климата", - отмечается в документе.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, экс-госсекретарь Керри сначала отправится в Токио, где "встретится с коллегами с целью обсудить усилия по стимулированию коллективных действий в области климата в преддверии" предстоящей в шотландском Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Затем он вылетит в Китай, где "продолжит обсуждение ключевых аспектов вызванного изменением климата кризиса", изложенных в совместном американо-китайском заявлении от 17 апреля 2021 года.

Ранее о визите Керри в Китай в сентябре сообщило агентство Reuters. По его данным, целью визита станет продолжение усилий, направленных на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Пекином в сфере борьбы с изменением климата.

Джо Байден с самого начала своего президентства отнес тему борьбы с изменением климата к числу основных приоритетов своей администрации. О намерении назначить спецпосланником по климату именно Керри, который являлся одной из ключевых фигур в администрации 44-го президента США Барака Обамы, возглавляя с 2013 по 2017 год Госдепартамент, он объявил в ноябре прошлого года - еще до инаугурации в качестве президента.

В своей нынешней должности Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в апреле он уже посещал Китай и провел тогда в Шанхае консультации со специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. В мае в рамках европейского турне Керри был в Италии, Великобритании и Германии, а 12-15 июля - в России.