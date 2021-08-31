США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане, американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"По состоянию на сегодняшний день мы приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу [дипломатическую] деятельность в Доху, в Катар", - сказал он. "Учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределенность политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг", - считает глава американской дипломатии.

"Нашу команду будет возглавлять Иэн Маккари, который занимал должность заместителя главы дипмиссии в Афганистане", - сообщил Блинкен. Он также поблагодарил за работу временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона, который до настоящего момента руководил дипмиссией в Кабуле.

По словам главы Госдепартамента, из Дохи "на данный момент" будет вестись "дипломатическая работа с Афганистаном", осуществляться консульская деятельность, решаться вопросы предоставления гуманитарной помощи, а также вестись координация с союзниками и партнерами Вашингтона по Афганистану.

Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) празднуют победу, стреляя в воздух на улицах Кабула. Представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.