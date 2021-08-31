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Власти Китая подтвердили визит в страну в сентябре спецпосланника США по климату

Джон Керри встретится с представителем правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды Китая во вторник подтвердило визит в страну спецпосланника президента США по климату Джона Керри с 31 августа по 3 сентября. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Визит Керри состоится с 31 августа по 3 сентября. В переговорах примет участие специальный представитель китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа, стороны обсудят сотрудничество КНР и Соединенных Штатов по соответствующим вопросам", - уточняется в нем.

Согласно заявлению, спецпредставители Китая и США намерены уделить внимание взаимодействию на площадке ООН для решения указанных проблем.

Ранее о визите Керри в КНР сообщила пресс-служба Госдепартамента, уточнив, что, помимо Китая, он посетит Токио. В Японии спецпредставитель Соединенных Штатов "встретится с коллегами с целью обсудить усилия по стимулированию коллективных действий в области климата в преддверии" предстоящей в шотландском Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Теги
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