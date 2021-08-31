В Ханое прошла церемония открытия конкурсов Армейских международных игр

ХАНОЙ, 31 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия проводимого Вьетнамом этапа Армейских международных игр ("АрМИ-2021") прошла во вторник на учебно-тренировочной базе Миеумон в пригороде Ханоя. Министерство национальной обороны Вьетнама впервые выступает в качестве организатора соревнований в рамках армейских игр - здесь пройдут конкурсы "Снайперский рубеж" и "Аварийный район".

Как отметил в приветственном слове глава оргкомитета вьетнамской части "АрМИ-2021" заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии (ВНА) Нгуен Ван Нгиа, участие в Армейских международных играх не только дает вооруженным силам стран мира отличные возможности повысить квалификацию и опыт в защите своих народов от традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, но и способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между армиями стран-участниц. "Вьетнам и Россию традиционно связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, и Министерство национальной обороны Вьетнама всегда поддерживает многосторонние мероприятия, организуемые Минобороны РФ во имя мира, солидарности, дружбы и доверия", - заявил замначальника Генштаба ВНА.

Представитель российского оргкомитета "АрМИ-2021" контр-адмирал Андрей Субботин в своем выступлении обратил внимание на высокий уровень подготовки Вьетнама к проведению этапа армейских игр. "Проведение Вьетнамом впервые в истории конкурсов Армейских международных игр - весьма значимое событие. Организаторы отлично подготовились, проделав огромную работу по созданию специальной учебно-тренировочной базы для этих соревнований", - отметил российский военный. Такие соревнования, по его словам, вносят вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление доверия и дружбы между военными ведомствами разных стран.

В конкурсе "Снайперский рубеж" примут участие команды из Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Лаоса и Узбекистана. В конкурсе "Аварийный район" участвуют команды Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Мали и России.

"АрМИ-2021" проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран мира.