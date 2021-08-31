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Смена власти в Афганистане

Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан

Последний представитель Вооруженных сил выехал из республики в ночь на 31 августа, отметил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Последний представитель Вооруженных сил США покинул территорию Афганистана в ночь на 31 августа. Об этом написал в Twitter представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Сегодня ночью в 00:00 по афганскому времени (22:30 30 августа мск) последний американский солдат покинул Афганистан", - отметил он.

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в этой стране, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эта война началась в октябре 2001 года.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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