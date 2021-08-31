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Президент Украины в Вашингтоне встретится с министром обороны США

О возможности выхода сторон к прессе информации не приводится
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник график главы военного ведомства США.

Остин примет Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана в Пентагоне в 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск). О возможности их выхода к прессе информации не приводится.

Как сообщила 29 августа пресс-служба Белого дома, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичОстин, Ллойд
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