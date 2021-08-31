Глава МИД Японии обсудил с Джоном Керри проблемы климата

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во вторник провел в Токио переговоры со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. В ходе встречи стороны обсудили проблемы климата и подготовку к предстоящей в этом году 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Утром я провел встречу с господином Керри. На встрече я отметил, что проблемы изменения климата - это очень важный вопрос для всего мира. В преддверии конференции сторон COP26 мы намерены вместе с США играть ведущую роль в области усилий по снижению выбросов углекислого газа. Чтобы достичь снижения выбросов, крайне важны передовые технологии", - отметил Мотэги в ходе пресс-конференции в Токио.

После Японии Керри отправится с визитом в Китай, который продлится до 3 сентября. Спецпосланник президента США, как ожидается, проведет переговоры со специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. В частности, стороны намерены обсудить взаимодействие на площадке ООН с целью решения проблем изменения климата.

Американский лидер Джо Байден с самого начала своего президентства отнес тему борьбы с изменением климата к числу основных приоритетов своей администрации. О намерении назначить спецпосланником по климату именно Керри, который являлся одной из ключевых фигур в администрации 44-го президента США Барака Обамы, возглавляя с 2013 по 2017 год Госдепартамент, он объявил в ноябре прошлого года - еще до инаугурации в качестве президента.

В своей нынешней должности Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в апреле он уже посещал Китай и провел тогда в Шанхае консультации со специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. В мае в рамках европейского турне Керри был в Италии, Великобритании и Германии, а 12-15 июля - в России.