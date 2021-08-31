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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что хотят хороших отношений с США

При этом представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что США были повержены и не добились своих целей в Афганистане

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, хотело бы поддерживать хорошие отношения с США. Об этом заявил во вторник его представитель Забихулла Муджахид.

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"Мы хотим хороших отношений с США", - цитирует его афганский телеканал 1TV. При этом Муджахид отметил, что "Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну". По его словам, "США были повержены и не добились своих целей".

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, хозяин Белого дома Джо Байден объявил 14 апреля.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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