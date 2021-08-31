Губернатор Нью-Йорка прокомментировала сбой в работе метро

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала неприемлемым крупный сбой в работе метро одноименного американского мегаполиса, на несколько часов нарушивший функционирование нью-йоркской подземки в ночь на понедельник.

Из-за спада, а затем "беспрецедентного скачка напряжения" вышли из строя две городские подстанции, обеспечивающие, в частности, энергоснабжение метро, а резервная система подземки не сработала должным образом, что затронуло 83 метропоезда, а пять из них застряли в туннелях между станциями, и их пассажирам (более 550 человек) пришлось выбираться своим ходом, сообщила Хокул на пресс-конференции в понедельник. Сбой произошел в 20:25 в воскресенье (03:25 мск понедельника) и был устранен лишь 01:30 в понедельник (08:30 мск). Он в той или иной степени затронул семь линий нью-йоркского метро. Обесточены были не только поезда, но и сигнальная система и средства коммуникации машинистов с центром управления.

"То, что произошло прошедшей ночью, является неприемлемым. Если вы были одним из тех пассажиров или являетесь людьми, полагающимися на безопасность [городского] транспорта, то эта [транспортная] система вас подвела, - приводит газета "Хилл" слова губернатора. - Транспортное управление Нью-Йорка [MTA] является кровеносной системой города, и сбой такого масштаба может повлечь катастрофические последствия".

По словам Хокул, она поручила MTA привлечь к расследованию произошедшего две частные инженерно-технические фирмы, которые представят свои рекомендации по недопущению подобного сбоя в будущем.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал во взаимодействии с MTA установить причины аварии и обеспечить гарантии того, чтобы она больше не повторилась.