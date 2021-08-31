Президенты Белоруссии и России подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдет 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Об этом сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - сказал он.

Как ранее сообщалось, Путин и Лукашенко планируют обсудить на встрече в Москве союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, и международную проблематику, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.

В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории.