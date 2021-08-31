Словакия прекращает применение вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Словакия прекращает во вторник использование российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины", - отметили в Минздраве.

В Словакии начали применять "Спутник V" 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, который переместился в кресло министра финансов.

Словакия получила от РФ 200 тыс. доз вакцины, но решила использовать только 40 тыс. из них. Минздрав республики примерно полтора месяца назад проинформировал, что Россия выкупила 160 тыс. доз препарата по той же цене, за которую он был продан - $9,95 за дозу.