"Талибан" завершил консультации о новом правительстве в Афганистане

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершило консультации о новом правительстве страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera .

"Переговоры о формировании нового правительства в Афганистане завершились. В ближайшее время будут объявлены итоги консультаций", - приводит телеканал слова представителя движения.

29 августа пресс-секретарь радикалов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" планирует завершить процесс формирования правительства в течение двух недель. Между тем талибы уже заполнили вакансии шефов полиции во всех 34 провинциях страны. К настоящему моменту радикалы назначили исполняющих обязанности ряда министров, а также почти всех губернаторов провинций и многих мэров городов. Между тем представитель политического крыла движения в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай отмечал, что все назначения на руководящие посты пока являются временными, а должности отданы в основном действовавшим на момент захвата талибами власти чиновникам.