В атаке беспилотника на саудовский аэропорт ранены 8 человек

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Гражданский самолет получил повреждения, восемь человек были ранены во вторник в результате атаки заминированного беспилотника на аэропорт южного саудовского города Абха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

По ее данным, начиненный взрывчаткой дрон, запущенный с территории Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы), был сбит в районе воздушной гавани системами ПВО. Однако в результате перехвата фрагменты летального аппарата упали на землю, что и привело к пострадавшим и повреждению стоявшего на взлетном поле лайнера.