Россия и Белоруссия 10 сентября подпишут программу общей интеграции

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании Союзного правительства двух стран, которое состоится в Минске. Об этом сообщил журналистам посол республики в РФ Владимир Семашко.

"10 сентября состоится заседание союзного правительства Белоруссии и России в Минске, которое будут вести премьер-министры двух стран. Там ожидается подписание программы общей интеграции", сказал он.

Как отметил посол, программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.

"8 декабря 1999 года было подписано два документа - о создании Союзного государства и программа реализации этого договора. Так вот, договор никто не трогает, остается все в силе, как есть. А программа требует актуализации, потому что много всего появилось: вы под санкциями, мы под санкциями, рецессия была, сейчас и коронавирус появился, - добавил Семашко. - Поэтому три года мы к этому шли, подходили к этому в два приема. Сегодня констатируется, что из 28 карт, 27 карт полностью согласованы, одна остается для обсуждения и, может быть, этот вопрос тоже будет снят 9 сентября [на встрече президентов России и Белоруссии]".

Созданная по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позже несколько из них были объединены. При этом по части дорожных карт стороны не пришли к компромиссу, в частности по темам нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября 2020 года сообщалось, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. Посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов в июне текущего года отмечал, что странам остается согласовать последнюю из дорожных интеграционных карт, которая касается энергоносителей.