ЛНР обвинила спецслужбы Украины в контрабанде наркотиков

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обвинили спецслужбы Украины в организации поставок наркотиков на территорию республик Донбасса. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД ЛНР полковник полиции Андрей Золотых.

"Фактическим организатором и заказчиком деятельности ряда преступных сообществ в сфере незаконного распространения наркотиков бесконтактным способом, которая была раскрыта и пресечена сотрудниками ОБНОН МВД ЛНР, являются спецслужбы Украины", - приводит слова Андрея Золотых агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По словам Золотых, главной задачей украинских спецслужб являются "тотальная наркотизации молодежи" и дискредитация властей и правоохранителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). "Ими преследуются несколько главных целей. Первая - спровоцировать демографический кризис на Донбассе путем уничтожения генофонда республики. Вторая - дискредитировать действующую власть, ее представителей, а также органы правопорядка в глазах жителей Луганской народной республики и мирового сообщества", - пояснил он.

Начальник ОБНОН сообщил, что МВД ЛНР давно получило сведения о причастности к организации контрабанды наркотиков в республику сотрудников Службы безопасности Украины (ВСУ) и Главного управления национальной полиции Украины. В 2016 году правоохранительные органы ЛНР пресекли деятельность по организации поставки концентрированного опия на территорию ЛНР бывшими сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД Украины в Луганской области через лиц, которые привлекались к ответственности до 2014 года за распространение наркотиков. В 2017 году пресечена деятельность по организации заместителем начальника управления СБУ в Луганской области доставки и сбыта крупной партии амфетамина на территории ЛНР.

"Уже тогда стало понятно, что ведется полномасштабная нарковойна. С молчаливого согласия спецслужб [Украины] разрабатываются и внедряются в жизнь преступные схемы. В 2021 году в ходе оперативной деятельности были установлены сотрудники СБУ в Харьковской области, которые причастны к ряду [используемых для координации поставок наркотиков] телеграм-каналов, деятельность которых пресечена", - заявил Андрей Золотых. Он подчеркнул, что в наркоторговлю вовлекаются несовершеннолетние граждане ЛНР. "Злоумышленники обманом получают персональные данные несовершеннолетних и диктуют свои условия. При необходимости шантажируют, запугивают и даже угрожают", - рассказал сотрудник полиции ЛНР.

"На сегодняшний день продолжается сбор материалов и документирование противоправной деятельности, в ходе которой, под контролем спецслужб Украины, бесконтактным способом распространялись наркотики в ЛНР. Виновные понесут заслуженное наказание", - пообещал глава отдела по борьбе с наркотиками МВД ЛНР.