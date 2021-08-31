Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Польши издало распоряжение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Ситуация на границе напряженная", - сказал он. "Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне - в части Подляского и Люблинского воеводств", - информировал он.

Решение кабмина должен утвердить президент Польши. Планируется, что оно немедленно вступит в силу.

Как пояснил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, решение о введении режима ЧС затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 3 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120. В понедельник Минобороны Польши объявило о начале строительстве на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.