{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура Белоруссии закрыла уголовное дело по обвинению сотрудников "Пресс-клуба"

Обвиняемые признали вину и возместили уголовно-правовую компенсацию

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии прекратила производство по уголовному делу в отношении ряда сотрудников учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб". Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура республики на своем сайте.

"Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу по обвинению Юлии Слуцкой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского - в оказании ей пособничества", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия "обвиняемые признали свою вину в полном объеме, дали показания об обстоятельствах преступления, возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере".

Теги
Белоруссия
Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией
Решение о введении режима ЧС затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском
Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией
Читать полностью