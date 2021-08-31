Генпрокуратура Белоруссии закрыла уголовное дело по обвинению сотрудников "Пресс-клуба"

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии прекратила производство по уголовному делу в отношении ряда сотрудников учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб". Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура республики на своем сайте.

"Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу по обвинению Юлии Слуцкой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского - в оказании ей пособничества", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия "обвиняемые признали свою вину в полном объеме, дали показания об обстоятельствах преступления, возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере".