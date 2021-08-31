Украина запретила с 1 сентября въезд автомобилей с номерами Приднестровья

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Украины запретили с 1 сентября въезд и транзит через территорию страны автомобилей с номерными знаками непризнанного Приднестровья. Въехать смогут только транспортные средства с номерами "согласованного образца и так называемыми нейтральными", сообщило во вторник Министерство внутренних дел Украины на своем официальном сайте.

"В соответствии с поручением кабинета министров Украины и нотой Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдавия, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдавия, - говорится в сообщении. - Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдавия с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда на Украину или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств".

В министерстве заверили, что об этих правилах сообщили молдавской стороне. В то же время 29 августа Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщало, что Украина отложила вступление в силу запрета на въезд для автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья до 10 января 2022 года по просьбе посольства Молдавии в Киеве.

История вопроса

Молдавия во вторник призвала Украину отсрочить вступающий в силу с 1 сентября запрет на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Об этом проинформировала пресс-служба правительства республики, когда выяснилось, что распространенная ранее информация о послаблениях с украинской стороны оказалась ошибочной.

Протокольное решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, было принято Кишиневом и Тирасполем в апреле 2018 года. После этого приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако оформила эти номера небольшая часть приднестровских автомобилистов из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. Чтобы ускорить этот процесс, Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года.

Власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду", которая, по их мнению, ограничивает права жителей региона. Они пригрозили, что в ответ запретят автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после - до 1 сентября.