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Глава МИД Армении подчеркнул готовность Еревана углублять сотрудничество с Москвой

Арарат Мирзоян впервые посетил Москву в качестве министра иностранных дел Армении
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян Владимир Гердо/ТАСС
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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Армения готова углублять стратегические отношения с Россией, которая является основным военнополитическим союзником и экономическим партнером Еревана. Об этом во вторник в Москве на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил руководитель внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Это мой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это неудивительно: Россия - военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать свои отношения с РФ на основе договора "О дружбе, сотрудничестве, и взаимной помощи" от 1997 года, декларации "О союзническом взаимодействии", - заявил Мирзоян.

По его словам, готовность Еревана углублять отношения с РФ "целиком отражена в программе деятельности правительства, сформированного в результате внеочередных парламентских выборов".

В новой программе кабмина команда премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнула важность углубления стратегических отношений с Москвой, а также продолжения сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Мирзоян был назначен новым главой МИД Армении 19 августа. В 2019-2021 годах он был спикером парламента республики.

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