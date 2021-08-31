Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Карабахе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Напряжение на Южном Кавказе сохраняется из-за деструктивной политики Азербайджана, который не выполняет пункты трехстороннего заявление от 9 ноября по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник в Москве на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако в регионе сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана. Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, которое было достигнуто личными усилиями [президента РФ Владимира] Путина", - заявил он.

По словам Мирзояна, "Азербайджан предпринимает активные провокационные шаги, которые являются прямым посягательством в отношении суверенной территории Армении".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.