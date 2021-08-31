ФРГ обсуждает со странами Европы присутствие в Кабуле для контактов с талибами

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Германия говорит с рядом европейских стран о том, как устанавливать контакты с талибами ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация) в Кабуле или в регионе, но речи "о дипломатическом признании" не идет. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

"Мы говорим с некоторыми странами - Францией, Великобританией, Нидерландами, Италией - о том, как мы в случае чего можем иметь временное или усиленное присутствие в Кабуле или регионе и сотрудничать там [между собой] на европейском уровне, чтобы вообще иметь возможность установить переговорные контакты с талибами", - сказала она.

По ее словам, талибы "в эти дни переносят представительство из Дохи в Кабул". "Это означает, что мы должны понять, как нам поддерживать контакты дальше", - добавила канцлер. Он добавила, что очень важен вопрос работы в Кабуле международного аэропорта, этот вопрос ФРГ обсуждала с Турцией и Катаром. Меркель указала, что "правительство готово оказать техническую помощь" для возобновления работы объекта в штатном режиме.