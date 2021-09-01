Как аэропорт Кабула стал символом поражения США в Афганистане. Таймлайн

Военные США окончательно покинули Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. После того как талибы 15 августа захватили Кабул, иностранные военные продолжали нести службу в столичном аэропорту имени Хамида Карзая. Для одних людей этот объект стал последней возможностью покинуть Афганистан, для других — местом гибели. Вспоминаем ключевые события, которые происходили в аэропорту Кабула с момента взятия города талибами и до окончательного выхода из Афганистана всех иностранных военных.

15 августа. Захват Кабула талибами

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. При этом аэропорт города остался под контролем военных США, Великобритании и Турции, которые начали массовую эвакуацию иностранцев и местных жителей. Покинуть страну можно было только по воздуху, так как к этому моменту все ее наземные границы перешли в руки талибов.

В этот же день в Кабуле отменили все коммерческие и регулярные авиарейсы.

16 августа. Паника в аэропорту