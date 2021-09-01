Как аэропорт Кабула стал символом поражения США в Афганистане. Таймлайн

Военные США окончательно покинули Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. После того как талибы 15 августа захватили Кабул, иностранные военные продолжали нести службу в столичном аэропорту имени Хамида Карзая. Для одних людей этот объект стал последней возможностью покинуть Афганистан, для других — местом гибели. Вспоминаем ключевые события, которые происходили в аэропорту Кабула с момента взятия города талибами и до окончательного выхода из Афганистана всех иностранных военных.
15 августа. Захват Кабула талибами
- Боевики запрещенного в России движения "Талибан" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. При этом аэропорт города остался под контролем военных США, Великобритании и Турции, которые начали массовую эвакуацию иностранцев и местных жителей. Покинуть страну можно было только по воздуху, так как к этому моменту все ее наземные границы перешли в руки талибов.
- В этот же день в Кабуле отменили все коммерческие и регулярные авиарейсы.
16 августа. Паника в аэропорту
- Сотни людей, желающих покинуть Афганистан, прорвались на летное поле аэропорта. Многие забирались на ограждения, а также на посадочные трапы. Военным НАТО пришлось открыть стрельбу в воздух.
- По информации местных СМИ, как минимум три человека погибли, когда упали с шасси взлетающего самолета, за которое они зацепились, пытаясь покинуть страну. При этом на видео, которое снял, по всей вероятности, один из забравшихся на корпус беженцев, можно разглядеть, что за внешний обвод отсека для шасси ухватились не менее 30 человек. Из-за высокой скорости движения и низких температур они не смогли бы выжить на высоте.
- Также агентство Reuters сообщило о по меньшей мере пяти погибших во время давки и стрельбы, которая началась аэропорту. Телеканал Al Arabiya сообщил о четверых погибших и 13 пострадавших.
17 августа. Гибель беженцев в отсеке шасси
- СМИ сообщили, что в отсеке шасси военно-транспортного самолета ВВС США С-17А, вылетевшего из Кабула в Катар, нашли тело афганца. По сообщениям прессы, этот человек привязал себя к стойке, пытаясь таким образом покинуть страну. Механизмы шасси С-17А временно вышли из строя. Как написал в своем Twitter журналист Бабак Тагвай, в отсеке погиб игрок молодежной сборной страны по футболу Заки Анвари.
- До этого в Сети появились кадры, которые, предположительно, сняли из того же самолета. На них под крылом можно разглядеть тело мертвого человека.
#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021
18 августа. Хаос в аэропорту продолжается
- Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за все происходящее в Афганистане, в том числе за "весь хаос... во время эвакуации".
- В этот же день по меньшей мере 17 человек получили травмы в результате новой давки в аэропорту Кабула. Она могла начаться из-за стрельбы в воздух, которую талибы открыли за стенами аэропорта. Таким образом они пытались разогнать толпы беженцев.
- Всего к 18 августа в аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы погибли около 40 человек.
21 августа. Угрозы безопасности
- Посольство США в Афганистане рекомендовало американцам не приезжать в аэропорт Кабула из-за возможной опасности. Гражданам США также предписали быть особенно осторожными, когда они находятся в толпе, и выполнять указания местных властей.
- Ранее американские власти уже заявляли, что не могут обеспечить своим гражданам безопасный проезд к месту эвакуации.
- В этот же день агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что предупреждения властей США связаны с тем, что в адрес американцев поступают угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
23 августа. Перестрелка в аэропорту
- Утром возле северного входа в аэропорт Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными людьми, один афганский силовик погиб.
- "Судя по всему, инцидент начался, когда неизвестный, враждебно настроенный субъект открыл огонь по представителям сил безопасности Афганистана… Афганцы открыли ответный огонь, исходя из своего права на самооборону, аналогично поступили военные США и коалиции", — заявили в Центральном командовании ВС США. В Пентагоне не исключили, что огонь мог открыть кто-то из талибов.
- Как сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat, после перестрелки в аэропорту возник пожар.
- Также, по сообщениям телеканала Sky News Arabia, страны Запада опасаются, что сторонники ИГ могут попытаться сбить один из самолетов, эвакуирующих иностранцев и дипломатический персонал из Афганистана.
24 августа. Вывод войск НАТО
- США приступили к выводу своих военнослужащих из аэропорта Кабула в связи с приближением даты завершения операции по эвакуации из Афганистана.
- В свою очередь представители талибов сообщили, что крайний срок по эвакуации военных и иностранных граждан из страны — 31 августа. "Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", — сказал официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
25 августа. Сообщения о подготовке атак
- Как заявил президент Джо Байден, группировка "ИГ-Хорасан" ищет возможности устроить атаки против США и союзников в Афганистане. По его словам, каждый день, пока западные военные находятся в Кабуле, террористы стремятся атаковать аэропорт, атаковать силы США и союзников, а "также невинных гражданских".
- Одновременно телекомпания CNN также сообщила о подготовке сторонниками ИГ многочисленных атак на подступах к аэропорту Кабула. Журналисты подчеркнули, что в последнее время разведка США фиксирует целый поток угроз со стороны экстремистов. Опасения властей особенно усилились на фоне того, что во время наступления талибов на Кабул из двух тюрем в Афганистане удалось сбежать примерно 100 сторонникам ИГ.
- По состоянию на 25 августа в аэропорту афганской столицы находились 5,4 тыс. американских военных.
26 августа. Взрыв в аэропорту
- Вечером 26 августа возле здания кабульского аэропорта прогремел взрыв, устроенный смертником из ИГ. Жертвами этой атаки стали более 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
- Еще до взрывов сообщалось, что около 1,5 тыс. американцев и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию, хотя посольство США призывало сограждан избегать этого места.
- Президент Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за случившееся. Он также добавил, что все еще считает правильным решение вывести войска США из страны до 31 августа.
30 августа. Обстрел аэропорта
- Как сообщило агентство Reuters, системы противовоздушной обороны США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, из которого продолжалась эвакуация.
- Согласно информации телеканала Al Jazeera, одна из пяти ракет все же попала на территорию воздушной гавани. По его сведениям, ракеты были выпущены с севера страны. По некоторым данным, ответственность за эту атаку также взяла группировка ИГ.
31 августа. Окончательный выход США
- Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.
- "Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана", — рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По словам Маккензи, на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
- Позже стало известно о взятии талибами транспортного узла под свой контроль.
... i les forces especials dels Taliban, Badri 313, ja han ocupat l'aeroport de Kabul poca estona després de la retirada dels darrers soldats nord-americans. #Afganistan pic.twitter.com/eLrR1kPTou— Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) August 31, 2021
Дмитрий Беляев