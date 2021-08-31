Министр иммиграции Дании считает, что Афганские беженцы должны не ехать в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны оставаться в своем регионе. Об этом заявил во вторник министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.

"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления [Совета ЕС] очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача - стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", - заявил он.

"С точки зрения Дании, нельзя повторить ошибки 2015 года. Мы должны лучше помогать соседним [с Афганистаном] странам, чтобы люди могли получить все, что им нужно, в соседних странах. В понедельник у нас прошла короткая встреча [в формате видеоконференции] с министрами Таджикистана и Туркмении. Для нас было очень важно услышать, как эта ситуация развивается с их точки зрения", - сказал он.

Маттиас Тесфайе также призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза, и оказать дополнительную помощь государствам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.

Отличия в подходе

Изначально Еврокомиссия предлагала всем странам ЕС взять на себя обширные квоты для приема и расселения афганских беженцев, однако эта позиция столкнулась с резкой критикой со стороны государств сообщества, которую активно поддержал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша. Теперь внимание в Совете ЕС сместилось с обсуждения возможности массового прямого приема мигрантов странами ЕС на дискуссию о перспективах их размещения в регионе.

В 2015 году возник самый крупный миграционный кризис в истории ЕС, когда в результате конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности войн в Ливии и Сирии, в страны ЕС хлынул поток беженцев из этого региона и государств Центральной Африки. В общей сложности в страны ЕС тогда прибыли более миллиона нелегальных мигрантов.