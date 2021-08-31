В Ереване заявили, что миротворцы РФ создали условия для нормальной жизни в Карабахе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Развертывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе создает условия для восстановления там нормальных условий жизни. Об этом во вторник в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Россия сыграла ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха. Развертывание российских миротворческих сил в Арцахе [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] как фактор недопущения провокаций со стороны Баку и фактор, обеспечивающий безопасность народа Нагорного Карабаха, создает условия для восстановления нормальных условий жизни", - заявил он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.