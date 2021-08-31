МИД Узбекистана: талибы гарантировали официальный статус узбекского языка в Афганистане

ТАШКЕНТ, 31 августа. /ТАСС/. Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердили в беседе с представителем Министерства иностранных дел Узбекистана, что узбекский язык сохранит официальный статус в Афганистане. Об этом во вторник сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"Представителем "Талибана" подтверждено, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, на днях в социальных сетях была опубликована заметка о том, что "Талибан" якобы исключил из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана. "Хочу сообщить, что в ходе беседы представителя Министерства иностранных дел Республики Узбекистан с официальным руководством движения "Талибан" указанная информация была опровергнута афганской стороной как не соответствующая действительности. Вызывает искреннее сожаление, что некоторые неосведомленные "аналитики" и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках "сомнительных сенсаций и жареных фактов", - говорится в сообщении.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. Представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.