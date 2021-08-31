Проект изменений в конституцию Белоруссии направили президенту

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Конституционная комиссия Белоруссии направила на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко проект изменений в конституцию страны. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Конституционном суде Белоруссии.

"Проект документа направлен на рассмотрение президента страны", - отметили в суде.

Там напомнили, что ранее Лукашенко направил на доработку представленные изменения в основной закон страны. В соответствии с его поручением доработанный проект документа Конституционная комиссия должна была представить ему до 1 сентября.

Как заявил ранее глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, в ходе доработки проекта Основного закона было проведено два заседания Конституционной комиссии и пять заседаний редакционной группы, где детально рассмотрены замечания, высказанные членами комиссии. В результате Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и две статьи исключить.

Ранее предусматривалось, что на рассмотрение президента страны будут вынесены конституционные нормы о смертной казни и статусе Всебелорусского народного собрания. Предполагается, что конституционный референдум пройдет в Белоруссии не позднее февраля будущего года.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных предложений, в частности, говорится, что глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты.